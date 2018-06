Das Autowrack nach dem Unfall. Quelle: Ralf Zwiebler/dpa

Eine 18-Jährige ist in Baden-Württemberg mit ihrem Auto frontal in einen Reisebus geprallt und tödlich verletzt worden. In dem Bus wurden elf Jugendliche und zwei Erwachsene verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der schwere Unfall ereignete sich auf der B 465.



Die Fahranfängerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Warum die 18-Jährige mit ihrem Wagen in den Bus geriet, blieb zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll nun helfen, den Unfallhergang zu klären.