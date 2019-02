Die Autos waren nach dem Unfall komplett zerstört.

Quelle: Berthold Stamm/dpa

Zwei völlig zerstörte Autos auf einer nassen Straße: Am Morgen sind im Sauerland bei einem Zusammenstoß zweier Wagen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine vierte Person sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.



Zur Identität der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Vorerst war auch nicht bekannt, wie viele Personen in welchem Auto saßen. Die B236 wurde nach dem Unfall gesperrt. In dem Gebiet soll es neblig gewesen sein.