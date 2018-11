Rettungskräfte an der Unfallstelle.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Bussen nahe Ammerndorf in Bayern sind nach Auskunft der Polizei zwölf Fahrgäste schwer und 14 leicht verletzt worden. In den Linienbussen saßen auch viele Schulkinder. Anfangs hatten die Ermittler noch von mindestens 40 Verletzten berichtet.



Nach Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Busse auf gerader Strecke frontal zusammen. Ein Auto fuhr in die Unfallstelle hinein. Wieso die Busse zusammenstießen, war zunächst unklar.