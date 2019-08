Schwere Vorwürfe gegen Frontex: Berichten zufolge soll sie Gewalt gegen Flüchtlinge durch nationale Beamte toleriert haben.

Quelle: picture alliance/ZUMA Press

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat auf Berichte über gewaltsame Übergriffe von nationalen Beamten an den EU-Außengrenzen gegen Migranten reagiert: In einer Erklärung schloss die Behörde "kategorisch" aus, dass ihre eigenen Beamten im Grenzeinsatz an "Verletzungen von Grundrechten" beteiligt gewesen seien.