PKW stürzt in Tiefgarageneinfahrt. Quelle: Ralf Zwiebler/dpa

Wegen einer beschlagenen Frontscheibe ist in Ulm ein Auto in die Zufahrt einer Tiefgarage gestürzt. Der 73-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen von der Straße auf eine Absperrung gefahren. Das Fahrzeug kippte zur Seite - und stürzte in die Zufahrt.



Die Frontscheibe des Wagens sei innen beschlagen gewesen, berichtete der Fahrer den Beamten. Seine Beifahrerin (63) und er wurden leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.