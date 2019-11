In Berlin bleiben Diesel auf einer Straße außen vor. Archivbild.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Einführung von Dieselfahrverboten auf acht Straßen in Berlin hat bereits an diesem Freitag begonnen. Auf der Silbersteinstraße in Neukölln seien die ersten Schilder montiert worden, teilte das Bezirksamt mit. Die Fahrverbote gelten mit Installation der Schilder.



Eigentlich sollte die Montage erst am Montag starten. Nach Angaben des Bezirksamtes begann die beauftragte Firma damit aber überraschend früher als geplant. Grund sei ein kurzfristiger Auftrag bei einem anderen Projekt.