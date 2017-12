Zuletzt erinnerte nichts mehr an seine einstige Macht und seinen Glanz als Kölner Erzbischof. Fast ein wenig nachlässig gekleidet, meist mit Mütze und immer am Stock, konnte man Joachim Meisner fast täglich in der Kölner Innenstadt begegnen. Er war dann stets unterwegs zum Gebet in einer kleinen Kapelle. Interviews gab er nicht mehr, er lebte zurückgezogen in einer kleinen Wohnung mit Domblick.