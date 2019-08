Ein Negativbeispiel ist hier nach Ansicht von Kritikern das Rocky Mountain Arsenal im US-Staat Colorado. Das etwa 15 Kilometer außerhalb von Denver gelegene Gelände war als Produktionsort von Chemiewaffen und Pestiziden einst ein ökologischer Alptraum. In den 1950er Jahren verendeten Tausende Enten, nachdem sie mit dem Abwasserbecken der Anlage in Kontakt gekommen waren.



Nach einer 2,1 Milliarden Dollar teuren Säuberung wurde der Ort als 61 Quadratkilometer großer Nationalpark wiedergeboren, in dem Besucher wandern oder Aussichtsfahrten unternehmen können. Doch Teile davon sind weiter gesperrt, darunter spezielle Deponien, in denen die Armee kontaminierte Erde entsorgte. Der Verzehr von Wild und Fisch aus dem Gebiet ist verboten. Das Grundwasser muss nach Ansicht von Experten noch jahrhundertelang kontrolliert werden.