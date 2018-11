Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.

Quelle: Laurent Dubrule/EPA/dpa

Der frühere Brexit-Minister David Davis hat sich für einen Neustart der Brexit-Gespräche mit Brüssel ausgesprochen. Der Entwurf von Premierministerin Theresa May sei "schrecklich", sagte er der BBC. Davis war im Juli aus Protest gegen Mays Brexit-Pläne zurückgetreten.



Simon Fraser, ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des Außenministeriums, kritisierte Davis Vorwürfe auf Twitter scharf. Davis habe kaum dazu bewegt werden können, nach Brüssel zu reisen und habe so "schnell an Respekt verloren".