Der frühere Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte, Jenninger habe die deutsche Politik über viele Jahre in herausgehobenen Positionen maßgeblich mitbestimmt.



Jenninger war 1984 bis 1988 Präsident des Bundestags. Seine missverständlich formulierte Gedenkrede zur anti-jüdischen Pogromnacht vom November 1938 löste 1988 eine Welle der Empörung aus. Am Tag darauf trat Jenninger zurück.