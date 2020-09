Das Oberlandesgericht Koblenz (Archiv).

Quelle: DAPD

Vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat ein Spionageprozess gegen einen früheren Übersetzer und Berater der Bundeswehr begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-jährigen Deutsch-Afghanen vor, militärische Staatsgeheimnisse an einen iranischen Nachrichtendienst weitergegeben zu haben. Dafür soll er mehr als 60.000 Euro Honorar kassiert haben.



Der Mann muss sich wegen Landesverrats in einem besonders schweren Fall verantworten. Er hatte als Zivilangestellter bei der Bundeswehr in Daun in der Eifel gearbeitet.