Die UN-Flagge bleibt vorerst auf Halbmast. Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Die Vereinten Nationen würdigen ihren am Wochenende gestorbenen Ex-Generalsekretär Kofi Annan am morgigen Mittwoch mit einer Trauerfeier. Der derzeitige Generalsekretär Antonio Guterres werde gemeinsam mit dem Botschafter aus Annans Heimatland Ghana am UN-Hauptquartier in New York einen Kranz niederlegen, sagte sein Sprecher.



Bis heute Abend soll auch die UN-Fahne am Hauptquartier auf Halbmast wehen. Annan war am Samstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit in der Schweiz gestorben.