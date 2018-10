Interpol-Zentrale in Lyon. Quelle: Laurent Cipriani/AP/dpa

In den Fall des verschwundenen und zurückgetretenen Interpol-Präsidenten Meng Hongwei kommt nach und nach Licht. Die chinesische Regierung teilte mit, gegen Meng Hongwei werde wegen Bestechung und anderer Straftaten ermittelt.



In einer Erklärung auf der Regierungswebseite deutete die Führung in Peking an, dass sich Meng auch mit politischen Verfehlungen in Bedrängnis gebracht habe. Gegen ihn werde wegen seiner eigenen "Eigensinnigkeit" ermittelt, hieß es.