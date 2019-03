Kunstmaler Wolfgang Lämmle an einer Staffelei. Archivbild

Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Der Kunstmaler und frühere Meisterfälscher Wolfgang Lämmle ist in Australien im Alter von 77 Jahren gestorben. Dies teilte seine Tochter mit. Er sei am Mittwoch den Folgen einer schweren Krankheit erlegen.



Seit 2006 lebte Lämmle in Australien. Er hatte sich selbst immer als "Maler des Lichtes" bezeichnet und war der breiten Öffentlichkeit wegen seiner fast perfekten Kopien berühmter Künstler bekannt geworden. 1992 war er zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.