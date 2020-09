Burkhard Hirsch (FDP), Bundestagsvizepräsident a. D. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der FDP-Politiker und frühere NRW-Innenminister Burkhard Hirsch ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte das NRW-Innenministerium mit. Der promovierte Jurist Hirsch begann 1964 als Kommunalpolitiker.



Er zog 1972 in den Bundestag ein und war von 1975 bis 1980 NRW-Innenminister. 1980 ging er zurück in den Bundestag, in seiner letzten Wahlperiode von 1994 bis 1998 war er Vizepräsident des Bundestages. Hirsch galt als einer der letzten großen Vertreter des sozialliberalen Flügels in der FDP.