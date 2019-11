Russische Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Syrien. Symbol

Quelle: Friedemann Kohler/dpa

Die russische Militärpolizei hat die Kontrolle über einen zuletzt vom US-Militär genutzten Flugplatz in Nordsyrien übernommen. "Unsere Einheit hat damit begonnen, den Flugplatz und die Militärbasis zu bewachen", sagte ein Militärvertreter der Agentur Tass zufolge.



Die US-Truppen hätten das Gelände in der Nähe der Stadt Kobane erst am Mittwoch verlassen. "Derzeit überprüfen Minenräumer die Anlage auf Sprengkörper", sagte er. Auf dem Flugplatz gebe es klimatisierte Wohnräume.