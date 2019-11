Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter. Archivbild

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist am Montagabend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem 95-Jährigen habe sich nach mehreren Stürzen eine Blutung im Schädel entwickelt, die auf das Gehirn drücke, teilte Carters Stiftung in Atlanta (Bundesstaat Georgia) mit. Der Eingriff im Emory University Hospital in Atlanta sei für Dienstag vorgesehen.



Carter ist der älteste noch lebende ehemalige Präsident der USA. Er hatte das Land zwischen 1977 und 1981 als 39. Präsident geführt.