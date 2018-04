Quelle: dpa

Manuel Neuer wird wohl am letzten Bun-esliga-Spieltag sein Comeback geben können. Diesen Zeitpunkt hat Bayern-Trainer Jupp Heynckes im ZDF-Interview genannt. Auf die Frage, ob der Kapitän definitiv noch diese Saison im Tor stehe, antwortete der Coach: "Ich habe das Gefühl, ja! Aber ob es gegen Köln sein wird, weiß ich nicht. Aber das Spiel gegen Stuttgart (34.Spieltag) wäre eventuell ein Termin, an dem er wieder spielen kann", so Heynckes.



Neuer hatte sich im September seinen dritten Mittelfußbruch zugezogen.