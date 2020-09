Ein Nachfolger für Kardinal Reinhard Marx wird gesucht.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Deutsche Bischofskonferenz wählt heute bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Mainz einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber, Kardinal Reinhard Marx, kandidiert nicht erneut. Offizielle Kandidaten gibt es nicht.



Als aussichtsreich gelten Heiner Koch (Berlin), Heiner Wilmer (Hildesheim), Georg Bätzing (Limburg), Peter Kohlgraf (Mainz) und Franz-Josef Overbeck (Essen). Die größte Herausforderung für Marx' Nachfolger ist der Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, der Synodale Weg.