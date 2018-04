Auch für den Arbeitsmarkt ist die Hochkonjunktur erfreulich. Hier rechnen die Institute mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in den kommenden zwei Jahren und einem Anstieg bei der Beschäftigung.



Ob das aber alles so kommen wird - das ist die Frage, an der sich so manche Geister mittlerweile scheiden. Einig sind sich fast alle Ökonomen, dass wir uns in einer wirtschaftlichen Boom-Phase befinden. Die Frage ist nur, wie lange die noch anhält. So hat ein Barometer des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung jüngst ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession - also einen wirtschaftlichen Abschwung - im März sprunghaft angestiegen ist.