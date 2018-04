Oftmals angefeindet wegen harscher Auflagen, die der IWF im Gegenzug für Finanzhilfen und die Weltbank analog für Wirtschaftshilfen fordern, erscheinen beide Institutionen im Lichte heutiger Konflikte eher schon als moderierende Stabilitätsanker einer Welt, deren Wirtschaften nach Spielregeln aus den Fugen zu gehen droht. Protektionismus, also der vermeintliche Schutz einheimischer Wirtschaft vor Importen aus dem Ausland, hat in der Geschichte seine Untauglichkeit, ja Schädlichkeit mehrfach bewiesen - was nicht auszureichen scheint, dass es auch jeder akzeptiert. Präsident Trump ist überzeugt, von im Ausland staatlich geförderten Industrien übers Ohr gehauen zu werden, wenn diese in den USA als Anbieter von Technologieerzeugnissen oder auch landwirtschaftlichen Produkten auftreten.