Kraniche kehren aus ihrem Winterquartier zurück. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Kranichzug über Deutschland ist in vollem Gang. "Etwa 100.000 Vögel sind schon aus ihrem spanischen Winterquartier zurückgekehrt", sagte Lars Lachmann vom Naturschutzbund (Nabu). Rund 300.000 Kraniche, deren trompetenartige Rufe oft kilometerweit zu hören sind, haben demnach insgesamt vor allem in der spanischen Region Extremadura den Winter verbracht.



Etwa 100.000 weitere Vögel seien noch unterwegs und der Rest halte sich noch in Spanien auf, so der Vogelschützer.