US-Amerikanerin im Schneegestöber.

Quelle: Jake May/The Flint Journal/AP/dpa

Nach klirrendem Frost erleben die Menschen in den USA nun einen rasanten Wetterwechsel und fast frühlingshafte Temperaturen. Am Wochenende soll die Temperatur unter anderem in der Gegend von Chicago auf knapp unter 20 Grad steigen.



In Rockford Illinois ist ein Temperaturanstieg um 45 Grad Celsius angesagt - von minus 35 Grad auf 10 Grad über Null. Nach dem kurzen Wärmeschub sollen die Werte in den Tagen darauf aber in manchen Landesteilen wieder unterhalb des Gefrierpunktes sinken.