Eine Person joggt in Berlin zwischen Kirschbäumen entlang.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der Februar verabschiedet sich in weiten Teilen Deutschlands mit frühlingshaftem Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sorgt Hoch "Frauke" dafür, dass sich die Temperaturen zur Wochenmitte sogar in Richtung 20 Grad Celsius bewegen.



Das Hoch über Südosteuropa verlagert sich den Meteorologen zufolge in den kommenden Tagen nach Westdeutschland. Die Nächte bleiben weiter kühl. So können in den nächsten Tagen weiterhin Tiefstwerte zwischen fünf und minus vier Grad erreicht werden.