Kirschblüten leuchten in der Morgensonne. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Mit Temperaturen von fast 30 Grad und viel Sonne haben die Menschen in Deutschland ein sommerliches Wochenende mitten im Frühling genießen können. Am wärmsten war es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Regensburg und Saarbrücken mit jeweils 29,7 Grad.



Doch damit ist Schluss: In den nächsten Tagen wird es wechselhafter und kühler. Eingeleitet wird die Wetterwende ab dem späten Sonntagnachmittag von Westen her mit Gewittern, die örtlich mit Sturmböen, Starkregen und Hagel einhergehen können.