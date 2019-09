Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Archivbild

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit Blick auf mögliche Sondierungsgespräche in Sachsen vor einer Abwehrkoalition gegen die AfD gewarnt. "Zwangskoalitionen als Abwehr gegen die AfD führen zu nichts Gutem", sagte Ramelow, der in Thüringen seit 2014 ein Dreier-Bündnis aus Linken, SPD und Grünen führt.



In Sachsen wollen CDU und Grüne über eine Sondierung entscheiden. Die jeweiligen Landesverbände hatten sich in den vergangenen Jahren inhaltlich scharf voneinander abgegrenzt.