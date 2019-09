Bankenviertel "La Defense" in Paris. Archivbild

Nach dem Brexit wird einer Studie zufolge wahrscheinlich Frankreich die führende Position in der EU-Finanzbranche von Großbritannien übernehmen. Das ist das Ergebnis von Untersuchungen des Forschungsinstituts New Financial.



Demnach wird der Austritt der Briten dazu führen, dass die Kapitalmärkte der EU kleiner und weniger entwickelt sind. Den Experten zufolge steht Großbritannien für fast ein Drittel der Aktivitäten auf dem Kapitalmarkt in der EU. Dies sei mehr als die Anteile Frankreichs und Deutschlands zusammen.