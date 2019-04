Wer dagegen in Bayern die gleiche Ordnungswidrigkeit beging, wurde erst zur MPU geschickt. Jetzt die Klarstellung aus Leipzig. Erst die MPU, dann wird durch die Führerscheinbehörde abschließend entschieden. Gut so. Denn die MPU, so umstritten sie auch sein mag, liefert jedenfalls belastbare Daten - von einem Mediziner und einem Psychologen und schließt nicht von einer einzigen Momentaufnahme - Kontrolle durch die Polizei - auf die generelle Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen.