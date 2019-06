Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer.

Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel werden nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren. Das erklärten die Ministerpräsidentinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz sowie Hessens SPD-Chef am Rande einer Vorstandssitzung.



Die bisherigen Partei-Vizes übernehmen nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles kommissarisch die Leitung. Das schließe eine Kandidatur für den Vorsitz aus. Am 24. Juni will der SPD-Vorstand dann über weitere Schritte entscheiden.