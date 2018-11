Guzmán muss sich keineswegs das erste Mal vor Gericht verantworten. In Mexiko wurde er mehrfach verurteilt. Weil er durch den internationalen Handel mit Drogen aber auch gegen mehrere US-Gesetze verstoßen haben soll, wird ihm nun in den Vereinigten Staaten der Prozess gemacht. Am 19. Januar 2017, dem letzten Amtstag des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, wurde Guzmán an die USA ausgeliefert. Seitdem sitzt er dort laut einem seiner Anwälte in Isolationshaft.