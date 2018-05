Die stark wachsende Passagierzahl im Kreuzfahrtenmarkt sorgt für volle Auftragsbücher bei den Werften. Allein in diesem Jahr kommen 17 neue Schiffe auf den weltweiten Markt - so viele wie nie zuvor.

Die Schiffe werden immer gigantischer. Das größte ist zurzeit die "Symphony of the Seas" von der Reederei "Royal Caribbean". Sie hat Platz für 9.000 Menschen: 6.680 Passagiere und mehr als 2.000 Mitarbeiter an Bord.