Der Energiesektor ist besonders wetterabhängig. Kohle- oder Atomkraftwerke wie Philippsburg reduzieren ihre Leistung. Aus dem viel zu warmen Rhein darf 2018 kein Kühlwasser mehr entnommen werden. Und ausgerechnet für Ökostrom ist der Hitzesommer nichts: Zu wenig Wind für Windräder, zu wenig Wasser in Wasserkraft-Speicherseen. Der süddeutsche Energieriese EnBW erwartet beispielsweise im Bereich der Erneuerbaren Energien statt dickem Plus von 10 bis 20 Prozent bestenfalls noch ein Plus von 5 Prozent, möglicherweise sogar Verluste bis zu 10 Prozent.