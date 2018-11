Noch nie gab es so viele Pendler wie heute - sagt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Gut 32 Millionen Menschen gehen in Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Mehr als die Hälfte von ihnen - also 18,4 Millionen - pendeln zu ihrer Arbeitsstelle. Das heißt, sie arbeiten nicht in der Nähe ihres Wohnortes.