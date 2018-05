Der Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Nettostromerzeugung der öffentlichen Stromversorgung in Deutschland, also des Stroms, der aus der Steckdose kommt, ist laut Fraunhofer ISE seit 2003 stetig gewachsen: von 8,3 Prozent auf 38,2 Prozent 2017. Auch beim Bruttostromverbrauch (Nettostromerzeugung + Eigenverbrauch der Erzeuger + Stromaustauschsaldo mit dem Ausland) lagen die regenerativen Energien mit 36,2 Prozent bereits über dem Ziel der Bundesregierung von 35 Prozent für 2020.

Bildquelle: Patrick Pleul/Zentralbild/dpa