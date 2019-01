In Deutschland gibt es aktuell 21 Millionen Rentner. Knapp 32 Millionen Erwerbstätige zahlen in die Rentenversicherung ein - ein Verhältnis von 2:3. Das wird sich in den kommenden Jahren immer mehr angleichen. Nämlich dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er und 1970er Jahre - die sogenannten Babyboomer - in den Ruhestand gegangen sind und nicht mehr ausreichend Erwerbstätige nachkommen.



Die Ruhr-Universität Bochum geht in einer Prognose sogar davon aus, dass im Jahr 2060 ein Beitragszahler genau einen Rentner unterstützt. Kritiker halten es nicht für seriös, so weit in die Zukunft zu prognostizieren.