Mit knapp 30 Prozent der Wirtschaftsleistung ist die Staatsverschuldung zwar gering. Die türkischen Unternehmen sind allerdings hoch verschuldet. Durch die Abwertung der Lira wird es für sie immer schwieriger, die Schulden zurückzuzahlen. Denn die meisten Schulden hat das Land in Fremdwährung aufgenommen.



Fakt ist, dass Wirtschaft und Staat Kredite in Höhe von 150 Milliarden in harter Währung zurückzahlen müssen. Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) will die Türkei jedoch nicht beantragen.