Bislang waren die europaskeptischen Parteien in drei Fraktionen aufgespalten, die man als Rechts-Konservative (britische Tories, die polnische PiS-Partei, AfD vor der Aufspaltung), Rechtspopulisten (die britische Ukip, die italienische Fünf-Sterne-Bewegung) und Rechtsextreme (Rassemblement national aus Frankreich, Lega aus Italien, FPÖ aus Österreich) bezeichnen könnte.



Die Gewichte werden sich auch hier nun verschieben: die Lega um Matteo Salvini, die bislang nur fünf Abgeordnete stellt, wird in Italien wohl stärkste Partei werden und deutlich mehr Abgeordnete nach Brüssel schicken, Marine Le Pens Rassemblement national liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Macrons En marche, und die Brexit-Partei von Nigel Farage könnte als Wahlsieger in Großbritannien vom Platz gehen. Dazu die Frage, ob Viktor Orbans Fidesz-Partei wirklich die Fraktion der Christdemokraten verlässt und zu den Rechtspopulisten stoßen wird?



Die Europaskeptiker haben angekündigt, eine große schlagkräftige Fraktion bilden zu wollen, das aber scheint angesichts der inhaltlichen Unterschiede fast unmöglich. Während Matteo Salvini Flüchtlinge auf ganz Europa verteilen will, wehrt sich Ungarn gegen die Quote. Während Le Pen und Salvini den russischen Präsidenten Wladimir Putin umgarnen, fährt die polnische PiS einen russlandkritischen Kurs.