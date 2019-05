Die Idee für diesen Gipfel reicht in den Oktober 2017 zurück, als man noch dachte, dass die Briten am 29.3.2019 austreten würden. Ein Gipfel der 27, bald nach dem Brexit sollte Selbstbewusstsein und Zuversicht ausstrahlen, ein Treffen nach dem Motto: "Die Briten sind weg, aber wir leben noch." Selbstvergewisserung in Sibiu.