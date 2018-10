Und: In einer der großen Fragen dieser Zeit, wie man nämlich mit dem Populismus umgehen soll, sind die Grünen mit ihrer Flüchtlingspolitik der Gegenpol schlechthin zur AfD. Obwohl es unfair wäre, den anderen Parteien klare Kante völlig abzusprechen. Allerdings tun sie sich oft schwerer: Die CSU versuchte es in Bayern gerade mit der Strategie, deren Positionen und Sprache zu übernehmen, was ihr ein Glaubwürdigkeitsproblem einbrachte. Linke und FDP sind eher so mal so. Zu wissen, wo eine Partei steht, ist nicht wenig. Und die 240.000 Menschen bei der #unteilbar-Demonstration in Berlin, die Zehntausenden bei den Antirassismus-Demos in München und Frankfurt zeigen zumindest eins: So klein ist das links-liberale Lager nicht. Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sagt, der Höhenflug der Grünen sei eine "Sympathiebekundung des besorgten Bürgertums". Eine Sympathiebekundung, die sich momentan nicht nur auf der Straße, sondern im Westen auch in Umfrageergebnissen niederschlägt.