Hooligans sind in erster Linie Fußballfans. Die Subkultur stammt ursprünglich aus England. Ab den späten 70er Jahren bilden sich auch in Deutschland lokale Gruppen, die lange die Fankurven dominieren.



Charakteristisch für Hooligans ist eine besonders ausgeprägte Affinität zu Gewalt - wobei sich die meisten an eine Art Ehrenkodex halten. "Du kämpfst gegen Leute, die das auch wollen", sagt ein langjähriger Hooligan. Keine Waffen, keine Angriffe auf Außenstehende. "Ich kann doch keinen Opa angreifen oder ein Kind abziehen", sagt der Hooligan. "Vielleicht kommt der aus einer armen Familie und hat monatelang gespart, um das Spiel zu besuchen. Es ist wichtig, jeden zu respektieren."



Während die Gewalt früher auch im Stadion stattfand, haben verschärfte Sicherheitsvorkehrungen dazu geführt, dass die meisten Hooligan-Gruppen sich mittlerweile außerhalb der Stadien verabreden. In der sogenannten "Dritten Halbzeit" treten zahlenmäßig gleichstarke Gruppen gegeneinander an. Für viele geht es um Ehre, um den sportlichen Wettkampf, um den Adrenalinrausch, um Abwechslung oder Ablenkung vom Alltag. Oft sind Hooligan-Gruppen heterogen und vereinen Männer aus verschiedenen Schichten. Auch Ausländer sind dabei.



Zwar gibt es vereinzelt Kontakte zur rechten Szene. Fast alle Hooligans nehmen aber für sich in Anspruch, unpolitisch zu sein. Eine Selbstwahrnehmung, die der Politikwissenschaftler Richard Gebhardt nicht gelten lässt. "Die Körperpolitik, der martialische Maskulinismus, das waren immer schon Männlichkeitsinszenierungen", die auch ein politisches Signal gewesen seien.