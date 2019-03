Russische Fahne hinter einem Soldaten im Panzer auf der Krim

Quelle: Reuters

Fünf Jahre nach der umstrittenen "Wiedervereinigung" der Krim mit Russland besucht Kremlchef Wladimir Putin an diesem Montag die Schwarzmeer-Halbinsel. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, wird der Präsident an den Feierlichkeiten zum Jahrestag teilnehmen und mit gesellschaftlichen Vertretern ins Gespräch kommen. Geplant sei zudem die Eröffnung von Wärmekraftwerken. In Sewastopol, der Basis der russischen Schwarzmeerflotte, will Putin nach Angaben des Kreml auch Kriegsgedenkstätten besuchen.