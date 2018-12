Michael Schumacher in seiner Formel-1-Zeit. Archivbild

Quelle: Diego Azubel/EPA FILES/dpa

Auch fünf Jahre nach dem Skiunfall am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen ist der gesundheitliche Zustand von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nicht bekannt. Der siebenmalige Champion, der am 3. Januar 50 Jahre alt wird, befindet sich seit September 2014 in seiner Schweizer Wahlheimat Gland am Genfer See.



Dort lebt Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er war damals mit dem Kopf auf einen Felsen geschlagen und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.