Glyphosat ist in den 1970er Jahren als Wirkstoff für Pflanzenschutzmittel entwickelt worden. Es vernichtet Unkraut, damit Nutz- oder Zierpflanzen ungestörter wachsen können. Darüber hinaus kann es dazu dienen, eingeschleppte Pflanzenarten zu bekämpfen, bevor sie heimische Pflanzen verdrängen.



Ob der Wirkstoff der menschlichen Gesundheit schadet, ist umstritten. Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen zu dem Schluss, dass von Glyphosat keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen ausgeht. Das Bundesamt für Risikobewertung gab grünes Licht für das Pflanzenschutzmittel. Die Internationale Agentur für Krebsforschung dagegen - sie gehört zur Weltgesundheitsorganisation WHO - stellte fest, dass Glyphosat "wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen" sei. Laut einer Studie im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung finden sich Rückstände von Glyphosat im Urin des Menschen.



Glyphosat ist eines der meistverkauften Herbizide und wird rund um die Welt eingesetzt - auf öffentlichen Grünflächen, in Parks und privaten Gärten. Vor allem in der Landwirtschaft sind glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel weit verbreitet. Den Angaben des Deutschen Bauernverbands zufolge gibt es keine "Eins-zu-eins-Alternative für Glyphosat". Der Wirkstoff habe anderen Herbiziden voraus, dass jene schneller Resistenzen beim Unkraut hervorrufen könnten - das Unkraut also nicht mehr auf diese Mittel reagiere. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft bestreitet das. Durch eine intelligente Verteilung der Pflanzen-Kulturen und den Einsatz modernster Technik in der mechanischen Bodenbearbeitung benötige kein Bauer Glyphosat.

Glyphosat - Pflanzenkiller unter Beobachtung