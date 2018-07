Die chaotischen Stunden in der Brüsseler NATO-Zentrale waren dem Kreml-Chef vermutlich ein Fest. Sollte Wladimir Putin es ernsthaft vorhaben: Nie war die Zeit besser, die Bündnisfestigkeit der NATO auszutesten als jetzt. Dass ein US-Präsident das Beistandsversprechen infrage stellt und an Bedingungen knüpft, lässt wenig Raum für Zweifel an der Labilität des einst mächtigen Verteidigungsbündnisses. Über nichts freut Putin sich mehr als einen instabilen Westen. Dass die USA sein Geschäft gleich selbst betreiben, hätte sich der russische Präsident vermutlich nicht träumen lassen. Dass er am Montag in Helsinki ein Treffen mit Trump arrangiert hat, ist in den Augen vieler NATO- Mitglieder schon Provokation genug.