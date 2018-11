Die Einsatzkräfte brachten Patienten in die zentrale Notaufnahme. Quelle: Marcus Brandt/dpa

Bei einem Brand in der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona sind fünf Menschen verletzt worden. Der Brand war im zehnten Stock in einem Krankenzimmer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr sagte. Ursache sei vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuer gewesen.



Bei den Verletzten handele es sich um den Patienten, in dessen Zimmer das Feuer ausbrach, zwei Krankenschwestern und zwei Polizisten. Alle fünf erlitten Rauchvergiftungen. Drei Stationen wurden evakuiert.