Was macht Kramp-Karrenbauer nun? Will sie tatsächlich ins Kanzleramt, braucht sie eine bessere Ausgangsposition, bessere Wahlergebnisse und eine geschlossene Partei. Niemand weiß, wie lange diese Koalition hält. Selbst wenn Merkel die Legislaturperiode zu Ende machen will, bleibt die SPD ein Wackelkandidat. Derzeit sägt in der Partei niemand wirklich an Kramp-Karrenbauers Stuhl. Aber schon im Herbst stehen für die CDU drei schwierige Landtagswahlen im Osten an. Einen zarten Ratschlag schickte heute Kanzlerin Merkel raus, via Interview für den Fernsehsender CNN: Der Klimawandel und der Erfolg der Grünen habe "mit den Themen zu tun, die die Menschen heutzutage interessieren", sagt die Kanzlerin, die seit 13 Jahren im Amt ist. Dies sei "auch für meine Partei" die "Aufforderung, noch bessere Antworten auf diese Fragen zu finden".