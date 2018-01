Die Langzeit-Kanzlerin ist gerupft. Aber immer noch da. Die stolze SPD steht vor einem Scherbenhaufen. Trotz ihres tröstenden Sieges in Niedersachsen. Und in Berlin wollen CDU, CSU, FDP und Grüne von diesem Mittwoch an ausloten, ob sie zu einer völlig neuen Bundesregierung in den Farben Jamaikas zusammenfinden - über schroffe Gegensätze hinweg. Die Entscheidungen bei vier Landtagswahlen und im Bund in diesem Jahr haben Deutschland verändert: