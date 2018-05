Lega-Chef Matteo Salvini. Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

In Italien haben sich die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung auf einen Regierungschef geeinigt. Das sagte Lega-Chef Matteo Salvini in Fiumicino bei Rom vor Journalisten.



Einen Namen nannte er nicht, sagte aber, dass weder er noch Sterne-Chef Luigi Di Maio Ministerpräsident einer Koalition aus den beiden Parteien werden soll. Geplant ist, dass die Parteien am Montag Staatspräsident Sergio Mattarella das Regierungsprogramm vorstellen und dann auch Namen bekannt werden.