Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Trotz des Debakels bei der Europawahl ist der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, Luigi Di Maio, in seinem Amt bestätigt worden. Die Mitglieder der Protestbewegung sprachen dem 32-jährigen Parteichef bei einer Abstimmung auf der parteieigenen Internetplattform mit 80 Prozent das Vertrauen aus.



Bei der Europawahl am Sonntag kam die populistische Bewegung nur noch auf etwa 17 Prozent - im Vergleich zu rund 32 bei der Parlamentswahl vor einem Jahr.