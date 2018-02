Gesagt und getan: Seitdem wird hier im 6. Stock eines Lofts in Bielefeld von 8 Uhr bis 13 Uhr konzentriert gearbeitet. Private Gespräche untereinander sind weitgehend tabu, wie auch das Lesen von privaten Mails, das kann dann nach Feierabend nachgeholt werden. Lasse Rheingans war es wichtig, dass diese Entscheidung von allen gemeinsam getragen wird, von einsamen Chef-Entscheidungen hält er nicht viel. "Das ist ein Test, und in einem halben Jahr entscheiden wir dann, wie es weiter geht", meinte er damals. Jetzt ist das halbe Jahr um, langsam kommt so etwas wie Routine in den Ablauf, und auch die Kunden haben sich an den unkonventionellen Arbeitsrythmus weitgehend gewöhnt.